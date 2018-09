publié le 28/09/2018 à 12:26

La ville de Rennes autorise le port du burkini dans ses piscines municipales. La décision suscite une polémique depuis que des nageurs ont remarqué une femme qui nageait en portant ce maillot de bain couvrant tout le corps.



Pourtant, ce n'est pas totalement nouveau. Le règlement intérieur des piscines de Rennes a été modifié le 25 juin dernier, et les règles concernant les tenues autorisées dans les espaces de baignade ont été assouplies. Les nageurs ne sont plus désormais plus obligés de venir en slip de bain : seule importe l'hygiène de la tenue.



"Les tenues de bain doivent en outre être conformes aux exigences de sécurité et d'hygiène. Afin de préserver la qualité de l'eau de baignade, elles doivent impérativement être dans un tissu conçu spécifiquement pour cet usage et ne doivent pas avoir été portées avant l'accès à la piscine", peut-on lire dans le nouveau règlement intérieur.

Rien n'interdit donc de porter un short, un burkini ou tout autre tenue de bain, tant qu'elle est adaptée à la baignade, et qu'elle n'a été enfilée qu'avant l'accès aux bassins. La polémique surprend Yvon Léziart, adjoint aux sports à la mairie de Rennes. "Ça ne choque personne de voir des nageurs avec des combinaisons de nage, comme, par exemple, les triathlètes ou les compétiteurs", note-t-il dans Ouest France.