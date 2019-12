Couple : comment repérer un.e manipulateur/rice ?

publié le 02/12/2019 à 07:18

Au début ils sont charmants, craquants, ils vendent du rêve, ils se rendent indispensables, ils mettent des paillettes dans notre vie… Puis vient le temps des sautes d’humeur, des petites phrases assassines reçues comme des uppercuts, des absences inexpliquées, des reproches, de l’indifférence, des accusations, des menaces…Et à nouveau la douceur, les cadeaux, les attentions qui redonnent espoir. Un espoir de courte durée qui fait à nouveau place à une remise en question constante, aux dévalorisations, à de la violence verbale, psychique et parfois même physique…

Comment sortir des griffes d’un.e manipulateur/rice ? Pourquoi est-ce difficile de prendre conscience que quelque chose ne tourne pas rond ? Et surtout, comment ne plus culpabiliser et trouver la force de dire stop ?

Invité.e.s

- Christel Peticollin, coach et écrivain et auteure de Pourquoi trop penser rend manipulable (Editions Trédaniel)



- Sophie Lambda, illustratrice et auteure de Tant pis pour l'amour - Ou comment j'ai survécu à un manipulateur (Editions Delcourt)

