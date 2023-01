Réforme des retraites : qui sont ces "Robin des bois" qui mènent des "actions symboliques" ?

Cette initiative fait des étincelles face à la réforme des retraites. Depuis la semaine dernière et dans le secteur de l'énergie, la CGT a mis en place des opérations appelées "Robin des bois" dans plusieurs grandes métropoles comme Nice, Lille ou Paris.

Au micro de RTL, Claude Martin, secrétaire fédéral de la CGT des Mines et de l'Énergie, explique en quoi consiste ces actions : "Elles consistent à rendre l'électricité ou le gaz gratuits pour des lieux publics comme les crèches ou les hôpitaux. Ces opérations redonnent également accès à l'électricité ou au gaz" pour des particuliers qui auraient vu leur contrat suspendu cet hiver.

"Au niveau des pouvoirs publics, notre fédération a aujourd'hui la main sur le réseau. Ce sont des actions plutôt symboliques, mais qui font clairement passer le message qu'on peut intervenir où on veut et quand on veut. On est capable du meilleur comme du plus dur", a-t-il ajouté.

