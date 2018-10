publié le 22/07/2018 à 16:01

De nombreux travaux et interventions sont attendus sur les réseaux RATP et SNCF, pour faire face à l'augmentation du trafic. Ces travaux sont prévus en été, la période la plus creuse de l'année pour les transports en commun, pour être les moins pénalisants possible pour les usagers.





Les travaux de renouvellement des voies et du ballast ont pour objectif d'accroître de 30% la capacité d'accueil des trains. Parmi les interventions qui seront réalisées, deux portions du RER A seront totalement fermées en juillet et en août. Le RER C, ainsi que les TER, tramways et bus, subiront lui aussi des interruptions ponctuelles jusqu'à la fin de l'été.

Une campagne d'affichage consacrée aux travaux d'été du RER A a d'ailleurs été lancée par la RATP, en mars dernier, sur l'ensemble du réseau pour informer les voyageurs de la fermeture prévue.

4 semaines de fermeture pour le RER A

Ce sera la quatrième étape du programme prévu pour le RER A. Du 28 juillet au 26 août inclus, la circulation sera totalement interrompue entre La Défense et Nation avec la fermeture totale des quais du RER A dans les gares suivantes : Charles-de-Gaulle-Étoile, Auber, Châtelet-Les Halles et Gare de Lyon. Le trafic du RER A sera également interrompu entre Maisons-Laffite et Poissy, aux mêmes dates.



Au total sur l'ensemble de la ligne, deux aiguillages et 2,2 km de rails seront renouvelés.

> Les travaux d’été du RER A : quelle fermeture en 2018 ?

La RATP précise que, pendant les 4 semaines de fermeture, bus, métros et tramways seront renforcés :

- la ligne L, au départ de Paris Saint-Lazare, circulera exceptionnellement jusqu'à la gare de Poissy

- les lignes de métro 1, 2, 3, 6, 9, 13 et 14

- les lignes de tramway T2 et T3a

- les lignes de bus 73, 114, 118 et 275

Du lundi au vendredi, un service de navette bus sera également mis en place entre Charles-de-Gaulle-Étoile et La Défense.

Des interruptions de circulation pour le RER C

Jusqu'au 25 août, le RER C sera interrompu entre les gares de Paris Austerlitz, Javel et Avenue Henri Martin, pour de grosses opérations de travaux de désamiantage et de rénovation de la voûte de la gare de Saint Michel Notre Dame, fortement endommagée par les crues.

Les interruptions du RER C cet été Crédit : capture d'écran ratp.fr

De plus, de multiples travaux sont prévus pour la mise en accessibilité, le renouvellement de rails, l'embellissement. Aucun train ne circulera pendant les périodes suivantes :

- Du 23 au 27 juillet, du 30 juillet au 3 août, du 6 au 10 août, du 13 au 19 août, et en soirée (à partir de 23h) du 20 au 24 août : entre les gares d'Avenue Henri Martin et Pontoise

- Du 23 au 27 juillet, du 30 juillet au 3 août, du 6 au 10 août, le week-end du 4 au 5 août, te en soirée (à partir de 22h) du 16 au 17 août : entre les gares de Saint Quentin en Yvelines et Virflay Rive Gauche



La RATP informe que plusieurs moyens de transport alternatif sont mis en place avec :

- le renforcement de la ligne 10 du métro

- le renforcement du bus 63

- et la mise en place d'une navette spéciale en Javel et Invalides



Attention, la gare du Pont de l'Alma restera fermée jusqu'au 2 janvier 2019.

Sur les autres lignes RER et TER

Le RER D direction Paris Nord est interrompu toute la journée jusqu'au 24 août. Les horaires de train de Creil vers Paris Nord sont avancés.



Le trafic de la ligne H est interrompu entre Montsoult Maffliers et Luzarches jusqu'au 12 août. Un bus de remplacement est mis en place.



La ligne L est interrompue entre Saint-Nom La Bretèche et Garches Marnes La Coquette, et entre Noisy le Roi et Saint-Germain-en-Laye Grande Ceinture, du 7 juillet au 26 août. La poursuite des travaux d’aménagement de la quatrième voie de retournement à Cergy-Le Haut nécessite également d’interrompre la circulation de la ligne L entre Cergy-Saint-Christophe et Cergy-Le Haut, jusqu'au 2 septembre.



Le trafic de la ligne P est interrompu entre Esbly et Crecy la Chapelle jusqu'au 27 juillet.

De légères perturbations pour les tramways et bus

Sur la ligne T2, le trafic est interrompu entre les arrêts La Défense et Parc de St-Cloud jusqu'au 20 juillet.

La ligne T4 est également interrompue entièrement jusqu'au 2 septembre, pour des travaux de prolongement de la ligne. Un service de bus de remplacement est mis en place dans les deux sens entre Aulnay-sous-Bois et Bondy.



Côté bus, en raison des travaux rue de Rivoli, dans le secteur de l'Hôtel de Ville, les lignes 67, 69, 70, 75, 76, et 96 sont déviées. Pour consulter le plan des itinéraires de substitution, se rendre sur le site vianavigo.fr