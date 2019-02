Qui a tué la petite Anaïs ?

publié le 11/02/2019 à 21:06

L'édito de Jacques Pradel

Le 14 Janvier 1991, Anaïs Marcelli, une fillette de dix ans, quitte vers 18h son école primaire de la rue du Nordfeld, à Mulhouse. Elle prend, à pied, la direction de son domicile, 2 rue de Zürick, situé à environ 700m de l’école. Habituellement, Anaïs arrive chez elle entre 18h15 et 18h20. C’est sa mère, Martine, qui ne la voyant pas arriver ce soir-là, s’inquiète et décide d’alerter la police vers 19h30, après avoir passé un certain nombre de coups de téléphones pour vérifier, entre autre, si Anaïs ne s’était pas rendu chez une copine…



Les policiers téléphonent aussitôt au père d’Anaïs, qui est séparé de son épouse et vit à une vingtaine de km de Mulhouse. La fillette n’est pas chez lui…



15 jours plus tard, malgré d’importantes recherches, Anaïs est toujours introuvable… Le 21 avril le corps d’Anaïs est finalement retrouvé par des randonneurs, dans une forêt des Vosges au col de Bussang.



Un non-lieu avait été prononcé par la justice en 1997 mais depuis, l'affaire a été relancée à plusieurs reprises. Grâce à la ténacité de Maitre Thierry Moser l’avocat des parents de la petite Anaïs et à son combat pour faire éclater la vérité, deux juges d'instruction viennent d’être nommés pour relancer les investigations… C’est un immense espoir qui renaît. Nous revenons avec mes invités sur toutes les hypothèses et sur les pistes suivies par la justice depuis 28 ans.







Nos invités

Arnaud Poivre d’Arvor , présentateur, avec l’ancien patron de la PJ de Versailles, Jean-Marc Bloch, de l’émission «Non Elucidé », Me Thierry Moser du barreau de Mulhouse, avocat des parents d’Anaïs Marcelli. C'est grâce à lui que le dossier a été rouvert en 2015, Patrick Marcelli, le père de la petite Anaïs.