Quand le corps exprime la souffrance

Cécile est arrêtée depuis 10 ans pour fibromyalgie. Elle s'occupait énormément de sa mère de 81 ans. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile physiquement pour Cécile et sa mère lui reproche d'être moins présente. Cécile culpabilise. A tel point qu'elle ne prend plus de temps pour elle-même car c'est du temps perdu pour sa mère.

Carla est en couple avec un homme depuis cet été. Peu de temps après leur rencontre, il a rencontré une autre femme. Jusqu'à que cette femme parte, elle n'a pas eu de nouvelle de lui. Il n'a rappelé Carla que lorsque l'autre femme est repartie. Aujourd'hui, il lui a annoncé que cette autre femme allait revenir pour 3 mois. Carla est énervée.

Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.

Référence citée :

"Ces mauvaises mères qu'on aime tant" de Gabrielle Rubin aux éditions Esneval

Pour nous contacter :

Si vous souhaitez, vous aussi, vous confier à Caroline Dublanche :

- appelez-nous au 09.69.39.10.11 (numéro non-surtaxé)

- envoyez-nous votre numéro de téléphone par SMS au 64900 code RTL ( 35cts/sms )

- écrivez-nous par mail sur parlonsnous@rtl.fr

- rejoignez-nous sur notre page Facebook