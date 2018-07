Quand Jérôme Kerviel et Michel Neyret font la paire

publié le 24/02/2017 à 22:26

Elle ressemble à une photo tirée d'un vieux film noir des années 70 réalisé par Melville. Le 3 février dernier, au bois de Boulogne, Jérôme Kerviel et Michel Neyret, vestes noires, chemises blanches et nœud de cravate desserrée. L'un croise les bras, tandis que l'autre porte un manteau sur ses épaules. “L’idée, c’était une conversation un peu virile entre deux hommes pris dans les bourrasques”, explique Gilles-Marie Zimmerman, le photographe.



L'ex trader de la Société Générale, golden-boy à terre et l'ancien commissaire de police, grand flic déchu posent ensemble pour Paris Match. Les deux hommes se connaissaient avant cette séance de photo. Les deux hommes se croisent dans un couloir chez l’éditeur Plon en octobre dernier : Michel Neyret sortait Flic ! , tandis que Jérôme Kerviel publiait un mois plus tard J'aurais pu passer à côté de ma vie.

Si à première vue, leurs affaires n'ont rien à voir, eux y trouvent des points communs ! Un système qui fonctionne sur l'hypocrisie, obtenir le meilleur résultat, quitte à flirter avec la ligne jaune. Si tu te fais prendre, tu tombes. Leur combat judiciaire continue d’ailleurs. Le parquet a fait appel de la condamnation à 2 ans et demi de prison de Michel Neyret, quand Jérôme Kerviel se bat lui pour la révision de son procès !

