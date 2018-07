publié le 30/03/2018 à 12:30

L'uniforme pourrait bien faire son grand retour dans les écoles françaises. Invité de RTL en décembre, le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer se montrait favorable au port de l'uniforme à l'école. Certains établissements ont décidé de le prendre au mot, c'est le cas à Provins, en Seine-et-Marne, où la mesure fait grincer des dents parents et enfants.



"Je ne voulais pas mettre un uniforme parce que je préfère mettre une robe que personne n'a", regrette Océane. Conformément à la décision prise par Olivier Lavenka, maire Les Républicains de Provins, la fillette de 8 ans sera bientôt dans l'obligation de porter un uniforme bleu marine pour se rendre en classe, comme les 600 autres écoliers de la ville.

Sa mère, Floriane ne voit pas l'utilité de cette mesure. "Les uniformes ne comprendront pas ce qu'il y a autour donc les manteaux, les chaussures, les choses comme ça, explique-t-elle. Ce qu'il faut c'est apporter de bons moyens pédagogiques et des bonnes structures rénovées pour les écoles. C'est faire des bons en arrière pour pas grand chose."

À la sortie de l'école, les autres parents d'élèves s'indignent surtout du coût de l'uniforme choisi : 150 euros. "Ça revient cher, déplore Katia qui devra habiller ses trois enfants. Forcément ils vont s'abîmer dans l'année et il faudra en racheter... On était plus pour une blouse." Trop tard. Le maire a déjà tranché pour un trousseau de dix pièces : pantalon pour les garçons et jupe pour les filles.