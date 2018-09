Prélèvement à la source : dernier jour pour choisir le taux neutre

publié le 15/09/2018 à 11:11

Taux personnalisé, taux individualisé, taux neutre... Pour bon nombre de contribuables, la question du taux de prélèvement de l'impôt à la source est un véritable casse-tête. Et pourtant, il va sérieusement falloir se pencher sur la question puisque la mesure sera appliquée dès le mois de janvier prochain.



Et pour ceux qui souhaitent garder leur taux secret auprès de leur employeur, le temps presse. Ils doivent en effet faire la demande de ce taux appelé "neutre" (calculé selon une grille forfaitaire prédéterminée et ne tenant compte que des salaires, ndlr) avant ce samedi 15 septembre minuit. Si ce n'est pas fait, "le secret sera éventé", comme l'a expliqué l'avocat fiscaliste Jean-Yves Mercier sur RTL.

Après cette date, les informations seront transmises aux employeurs. Si jamais le contribuable ne s'est pas rendu sur le site des impôts pour choisir son taux, ce sera le taux personnalisé qui sera appliqué par défaut. Celui-ci, calculé en fonction de l'ensemble des revenus de 2017 apparaît sur votre avis d'imposition 2018. Il sera en revanche toujours possible de basculer du taux personnalisé au taux individualisé et vice-versa jusqu'au 15 décembre.

Le taux individualisé permet par exemple de faire "taux à part" dans un couple, lorsque l'un des deux conjoints a des revenus bien supérieurs à l'autre, comme le rappelle Jean-Yves-Mercier.