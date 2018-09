publié le 05/09/2018 à 15:58

C'est décidé, le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu entrera bien en vigueur au 1er janvier 2019, comme l'a annoncé Édouard Philippe mardi 5 septembre. Dans quelques mois, un taux de prélèvement mensuel en fonction du salaire sera calculé par le fisc et transmis à votre employeur. Pour ceux qui ne souhaitent pas que leur employeur ne connaisse la situation de leur foyer, il est possible de demander une mesure spécifique, avant le 15 septembre prochain.



Par défaut, le taux de prélèvement transmis à l'employeur sera le taux personnalisé, identique pour tous les membres du foyer. C'est le taux qui vous a été communiqué lors de votre récente déclaration d'impôt sur le revenu.

Or, certains contribuables avaient fait part de leurs craintes quant à ce taux, qui pourrait permettre à un employeur de présumer de la situation financière du foyer de son salarié. Pour plus de confidentialité, il est possible de modifier le taux appliqué par défaut.

La possibilité du taux neutre

Vous pouvez demander à l'administration fiscale d'appliquer un taux individualisé : le montant final de l'impôt payé par le foyer sera le même, mais il sera mieux réparti entre les membres du foyer, s'ils ont des différences de salaire importantes.



Pour une confidentialité complète, vous pouvez opter pour le taux non personnalisé. Ce taux neutre correspond à la situation d'un célibataire sans enfants, et sans revenus complémentaires. Un rattrapage sera effectué en septembre de chaque année par l'administration fiscale, après votre déclaration de revenus annuelle.



Pour demander le changement de taux à l'administration fiscale, il suffit de se connecter à son espace personnel sur impots.gouv.fr dans la rubrique "Gérer mon prélèvement à la source". Pour être prise en compte, la démarche doit impérativement être effectuée avant le 15 septembre 2018.