Pourquoi y a-t-il autant de touristes chinois à Colmar ?

publié le 13/07/2018

Presqu'un mois après la fin de son tournage, la diffusion de l'émission chinoise Chinese Restaurant débute le 31 juillet en Chine. Transmise par la chaîne de télévision Hunan TV, cette télé-réalité a été tournée à Colmar le mois dernier et constitue un véritable coup de pub pour la ville, qui s'attend à recevoir beaucoup plus de touristes asiatiques que la normale.



Pour cette nouvelle saison, cinq personnalités chinoises, essentiellement des acteurs et des chanteurs participent à l'émission : Zhao Wei, Shu Qi, Alec Su, Karry Wang et Bai Jugang.

Pendant trois semaines, ils prennent les rennes de tout un restaurant : achat des produits, cuisine, service... Ils doivent se débrouiller seuls. Le programme, composé de douze épisodes, sera diffusé jusqu'en septembre à raison de un épisode par semaine.

Chinese Restaurant Saison 2 - bande-annonce

"On espère tripler les chiffres"

"Aujourd'hui encore, il y a plus de touristes qu'en avril et mai", explique Olivia Scheck, directrice de communication de la ville contactée par RTL.fr. Lors du tournage de l'émission au mois dernier au Bistrot des Lavandières, en plein cœur de la Petite Venise, la ville de Colmar (Haut-Rhin) avait déjà enregistré un véritable afflux des touristes chinois, qui rêvaient de rencontrer les participants.



Mais cette célébrité ne fait que commencer. La ville se prépare à accueillir encore plus de touristes, qui souhaiteront cette fois visiter la ville dans laquelle l'émission a été tournée : "On attend toujours autant de touristes chinois. Pas dans les trois prochains mois évidemment (le temps que l'émission se termine, ndlr) mais une recrudescence est attendue pour la période de Noël".

Étendre la visibilité de la ville à l'international

Avec 6.200 nuitées des touristes chinois enregistrées en 2017, la ville est très confiante quant aux chiffres de cette année : "Sans prétention, nous espérons tripler les fréquentations". D'autant que la résonance dont bénéficiera la ville grâce à l'émission sera loin d'être négligeable. "C'est un atout phénoménal pour la ville, une communication gratuite, indique Olivia Scheck. L'équipe de tournage, que j'ai rencontrée, m'a assuré que ce programme constituerait une super publicité pour Colmar".



Hunan TV, deuxième chaîne la plus regardée de Chine, est également présente au Japon, à Hong-Kong, à Macao et à Taiwan. La diffusion de l'émission permettra ainsi d'accroître sa visibilité et sa réputation de la ville. Une situation à laquelle la ville devra se préparer : "On est très content, mais on n'a pas encore idée des conséquences qu'aura cette effervescence".