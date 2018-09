Pourquoi le personnel du château de Versailles fait-il grève mardi ?

publié le 01/10/2018 à 01:35

Les grilles du château de Versailles pourraient être fermées mardi 2 octobre. Les personnels de l'établissement participent à une journée d'action nationale des agents du ministère de la Culture, rapporte Le Parisien. Les employés ont répondu à l'appel d'une intersyndicale CGT-CFTC-SNAS FSU, SUD et UNS, qui a déposé un préavis de grève.



Cette nouvelle mobilisation arrive près de quatre mois après une première journée de grève le 19 juin dernier. Le château en lui-même avait alors été fermé, ainsi que le Grand et le Petit Trianon et le Hameau de la Reine. Seule la Grille d'Honneur avait été laissée ouverte aux visiteurs.

Les agents du château de Versailles reprochaient alors au gouvernement de vouloir confier la gestion des personnels aux établissements et plus à une administration centrale. Les mêmes revendications sont mises en avant pour cette mobilisation du 2 octobre, précise le quotidien francilien.

Le musée d'Orsay ou le centre des monuments nationaux étaient également concernés en juin dernier. Un délégué CGT expliquait à ce moment-là au Parisien que ce projet aboutirait "à la perte de nos droits à la mobilité et à la gestion de nos carrières".