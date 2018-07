Pourquoi le naufrage du Titanic était écrit avant la catastrophe ?

publié le 27/07/2016 à 09:39

"C'est une histoire qui ferait frémir bien des Cassandre", prévient Stéphane Bern. Dans la nuit du 14 au 15 avril 1912, le Titanic percute un Iceberg au large de Terre Neuve et provoquera la plus célèbre catastrophe maritime civile de l'histoire avec 1.500 victimes. Mais ce qui rend ce drame encore plus intriguant, c'est qu'il a été annoncé 14 ans auparavant. "Morgan Robertson publie l'historie d'un navire censé défier tous les records en traversant l'Atlantique depuis l'Angleterre jusqu'aux États-Unis", explique Stéphane Bern. Une similitude troublante qui va jusqu'au nom du bateau dans le livre, Titan.



Et le parallèle continue entre le roman et le réel. Les deux bateaux n'ont pas assez de canots de sauvetage, le Titan ne pouvait embraquer que 500 personnes dans ses chaloupes quand le Titanic n'avait la place que pour la moitié des passagers. Morgan Robertson est donc d'une prémonition troublante, d'autant qu'il récidivera en publiant une nouvelle parlant d'une attaque japonaise sur les positions américaines à Hawaï et aux Philippines, plus de 35 ans avant Pearl Harbor.