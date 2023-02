Pourquoi le mois de février ne compte-t-il que 28 jours ?

Très souvent lorsqu'on parle du calendrier, on en revient aux empereurs romains. Ainsi, juillet et août comptent chacun 31 jours à cause d'une querelle d'égo entre Jules César et son successeur Auguste. Mais qu'en est-il pour le mois de février, qui compte 28 jours, ou 29 lors des années bissextiles (ce sera le cas en 2024) ?

Le mois de février a connu de nombreuses modifications. À l'origine, le calendrier romain ne comportait que 10 mois de 30 et 31 jours et les mois de janvier et février n'existaient pas, relève le magazine Discover. Il fut ensuite ajouté pour se calquer sur les lunaisons, mais il était suivi tous les deux ans d'un "mois intercalaire", un 13e mois. Février (Februarias) comportait alors 28 jours, mais aussi 23 ou 24 jours lors des années comportant ce mois intercalaire.

Ce n'est qu'à l'introduction par Jules César, du calendrier julien, ancêtre de notre calendrier grégorien, que le mois de février prit une forme similaire à celle que l'on connait aujourd'hui, avec 28 jours, puis un jour de plus tous les 4 ans pour rattraper le retard sur le calendrier solaire. Ce 29e jour est du à la rotation de la Terre, qui met 365,242 jours à faire le tour du Soleil. En ajoutant une journée tous les 4 ans, on se rapproche ainsi de l'année solaire et cela empêche le décalage progressif des saisons.

