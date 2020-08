Pourquoi la rentrée scolaire va coûter plus cher aux familles cette année

publié le 18/08/2020 à 21:40

La rentrée ne promet pas de répit pour les parents d’élèves cette année. Une étude la Confédération syndicale des familles (CSF) rendue publique le 18 août révèle que les dépenses des familles sont en augmentation de 6,2% en moyenne.

En effet, pour les élèves en cours préparatoire le budget moyen est de 177 euros et de 407 euros pour des élèves en classe de 6e, rapporte Le Monde.

Pour expliquer cette augmentation, l’organisme avance plusieurs hypothèses. D’abord, l’épidémie de Covid-19 a forcé les parents d’élèves à davantage s’équiper numériquement. Après la période difficile du confinement, certains parents auraient plus facilement "cédé" au cours de leurs achats avec leurs enfants.

Mardi 18 août, les ménages modestes ont reçu une allocation de rentrée scolaire majorée de 100 euros par enfant. Ainsi, Charlotte Barre, chargée de mission à la CSF et coautrice de cette étude, menée à partir des listes d’achats de 243 familles, explique également cette hausse par cette aide versée : "Les familles les plus fragiles en auront profité pour acheter du matériel de meilleure qualité, et plus durable dans le temps".