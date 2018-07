Pourquoi la bataille de Magenta a-t-elle donné son nom à une couleur ?

publié le 29/07/2016 à 09:51

Aussi surprenant que cela puisse paraître, c'est bien d'une bataille militaire qu'est née la couleur magenta. "Un chimiste français a voulu rendre hommage à cette célèbre bataille qui a marqué le Second Empire", explique Stéphane Bern.



En avril 1859, l'Autriche vient d’envahir la région du Piémont, au nord de l'Italie. Engagé à défendre l'Italie par un accord, Napoléon III se retrouve en guerre contre l'Autriche et les armées s'affronteront ainsi à Magenta dans la région de Milan. "Les troupes franco-piémontaises vont sortir victorieuses des combats, le village de Magenta n'est plus qu'un champs de ruines. On dit même qu'on le verrait de loin grâce à sa couleur pourpre tant le sang a coulé sur le champs de bataille", raconte Stéphane Bern.

Alors que des métiers et de nouvelles techniques se développent, le chimiste français François-Emmanuel Verguin va tenter une expérience en mélangeant plusieurs composants, afin de créer une couleur pourpre-fushia qu'il appellera magenta, symbole d'une victoire acquise dans le sang. Réalisée près de Lyon, cette expérience chimique va faire des émules et l'industrie chimiques va se développer le long du Rhône, avec comme fleuron Rhône-Poulenc, qui existe toujours sous le non d'Aventis.