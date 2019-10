publié le 03/10/2019 à 07:00

Il en est qui les entendent en se frottant les mains, qui les cultivent, les propagent, les amplifient, les déforment : pourquoi certains aiment-ils les ragots ?

Comment expliquer cette appétence pour les commérages, les on-dit, les potins, les magazines people ? Quel intérêt a-t-on à parler, bien souvent à tort et à travers, sur le dos des autres, alors qu’on ne supporte pas d’être nous-mêmes l’objet de cancans ?

Invité.e.s

- Hélène L’Heuillet, maître de conférences en philosophie à l’Université Paris-Sorbonne et psychanalyste. Auteure de Tu haïras ton prochain comme toi même (Éditions Albin Michel) et Du voisinage - Réflexions sur la coexistence humaine (Éditions Albin Michel).



- Mickaël Stora, psychologue, psychanalyste et cofondateur de l’OMNSH (Observatoire des Mondes Numériques en Sciences Humaines). Auteur de Hyperconnexion (Editions Larousse).

