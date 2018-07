publié le 31/05/2016 à 13:23

Après plusieurs versions différentes, le ministère d'Écologie a fini par trancher. Il y aura six vignettes (vert, violet, jaune, orange, bordeaux et gris) pour permettre d'identifier les véhicules qui polluent le moins. Cela signifie que ceux qui polluent beaucoup n'auront pas le droit à la vignette. Ceux-là, dans les villes qui le souhaitent, pourront être tout simplement interdits. Cela va être le cas à Paris : dès juillet prochain, ne pourront circuler que les véhicules avec vignette ; les autres devront rester au garage (toutes les voitures diesel ou essence immatriculées avant 1997 et tous les deux-roues avant 2000). Grenoble et Strasbourg envisagent aussi de tester ce système.



Les vieilles voitures de plus de vingt ans représentent en France 7% du parc automobile. Pour les autres - celles qui auront droit a une vignette -, les couleurs vont permettre d'affiner les interdictions ou les avantages. Là encore, cela dépendra des villes. Exemple : en cas de pic de pollution, un maire pourra décider de n'autoriser que deux ou trois couleurs, ou de leur accorder le stationnement gratuit.

Cette vignette ne sera pas obligatoire, mais il vaudra mieux l'avoir si on y a droit. Il faudra la demander sur un site Internet spécial ou par courrier à partir du 1er juillet. Elle devrait être gratuite, sauf peut-être pour certaines couleurs. Pour les catégories de voitures les moins propres, il faudra peut être payer 2 ou 3 euros. Le ministère de l'Écologie n'a pas encore tranché.