publié le 03/09/2018 à 14:56

Une offre sur deux sur le site de Pôle Emploi serait non valable. Les syndicats parlent même d'offres "illégales", avec des contrats imprécis voire des offres de sessions de commerces au lieu d'offre d'embauche. Des allégations contre lesquelles s'insurge Misoo Yoon, directrice générale adjointe de Pôle emploi, invitée de RTL.



"Cette étude nous paraît absolument fantaisiste, donc je réfute complètement les chiffres annoncés par la CGT, et je voudrais qu'on parle sérieusement du sujet", conteste-t-elle sans détour. "Aujourd'hui ce qu'on peut voir, et c'est une étude que nous faisons, un peu moins de 9% des 612.000 offres présentes sur pole-emploi.fr présentent un motif de non conformité", corrige-t-elle.

Alors d'où vient cette différence de chiffrage ? "L'étude de la CGT est complètement fantaisiste, en particulier la question des temps partiels. Ne pas préciser le nombre d'heures, ou ne pas intégrer un planning dans une offre d'emploi n'est pas du tout illégal", précise Misoo Yoon.