Pirate n°7

Le Ponant, le carré d’as, le Tanit. Depuis plusieurs années des navigateurs de plaisance sont attaqués, et retenus en otage. L’épicentre du phénomène: la Somalie où l’Etat a disparu, un pays devenu une zone de non-droit livrée au pouvoir de bandes armées dirigées par des chefs de clan qui imposent la loi du plus fort et qui s’enrichissent avec les rançons énormes qui sont exigées à chaque prise d'otages.



Le 8 septembre 2011 au large des côtes du Yémen, des pirates somaliens prennent d'assaut le voilier Tribal Kat, Evelyne Colombo est prise en otage tandis que son mari Christian est tué. Quarante-huit heures plus tard Evelyne est libéré par un commando de l'armée espagnole et 7 des 9 pirates sont arrêtés et déférés en France. Le plus jeune, Farhan Abshir Mohamoud, est alors défendu par Me Elise Arfi. Elle raconte dans un livre, "Pirate n7"(éditions Anne carrière), le parcours de cet adolescent déraciné qui n'avait jamais vu d'homme blanc avant d'attaquer le Tribal Kat et qui doit désormais répondre de ses actes devant la cour d'assises de paris...



Me Elise Arfi, avocate pénaliste au barreau de Paris. Commise d’office comme avocate du plus jeune des pirates, Elise Arfi raconte comment elle a vécu cette rencontre et le procès de ce « client pas comme les autres », dans un livre publié aux éditions Anne Carrière, sous le titre, « Pirate numéro, 7 ».