publié le 27/05/2016 à 10:21

Pénurie de carburant : avez-vous renoncé à vous déplacer ce week-end ?

L'Union des Métiers et de l'Industrie Hôtelière fait face à des annulations massives : 50% d'annulations de réservations dans certaines régions pour ce week-end.



Les hôteliers-restaurateurs chiffrent à plusieurs dizaines de millions d'euros les pertes nettes en un week-end.



Par prudence, beaucoup de Français ont choisi de renoncer à leurs déplacements, de peur de ne pas pouvoir rentrer chez eux, ou pour garder du carburant pour pouvoir aller travailler la semaine prochaine.



Pénurie de carburant : avez-vous renoncé à vous déplacer ce week-end ? RTL vous invite à répondre à la question du jour.



Pénurie de carburant : avez-vous renoncé à vous déplacer ce week-end ? Oui

Non

Ne se prononce pas

Un CV avec des fautes d'orthographe, péché mortel pour les recruteurs

Un CV bourré de fautes d'orthographe ne fait bonne impression dans aucun pays. Mais en France, une graphie mal maîtrisée est aussi le signe pour les recruteurs d'un manque de politesse, de rigueur et de maturité, diminuant fortement les chances d'être rappelé, selon une étude.



Christelle Martin-Lacroux, de l'université de Toulon, a présenté à vingt recruteurs six dossiers de candidatures pour un poste de chargé de clientèle dans une banque, en variant les éléments de fond (expérience du candidat) et de forme (le nombre de fautes d'orthographe).



Elle a recueilli leurs commentaires à la lecture des dossiers, et a également passé au crible les restitutions écrites de 422 candidats et 538 recruteurs.



Pour deux CV dotés d'une même expérience professionnelle forte, celui qui contient des fautes d'orthographe a trois fois plus de chances d'être rejeté que celui sans faute.



Les recruteurs sont moins sévères pour les fautes de frappe puisqu'un CV en contenant n'a "que" 1,7 plus de chance d'être rejeté qu'un CV sans erreur.



La maîtrise orthographique n'est pas ressentie uniquement comme une compétence technique mais aussi comme une compétence culturelle.



Pour certains recruteurs participant à cette étude, la faute "entraîne le rejet" du CV "car elle est un indice d'une attitude inacceptable, d'une motivation insuffisante ou de valeurs délétères pour les organisations", selon l'auteur de l'étude, tirée d'une thèse passée en 2015.

S'appuyant sur les résultats d'exercices accomplis par quelque 50.000 utilisateurs fin 2015, le Projet Voltaire a par ailleurs dressé un inventaire des règles de base (censées être maîtrisées au collège) les moins ou les mieux maîtrisées.



Parmi les dix les mieux maîtrisées figurent huit règles lexicales (mots tels qu'on les trouve dans le dictionnaire, par exemple "certes" et non "certe").



Les dix plus difficiles ont toutes trait à la grammaire, avec en tête les hésitations entre terminaisons du futur ou du conditionnel ("je ferai" ou "je ferais") et le participe passé conjugué avec l'auxiliaire avoir lorsque le complément d'objet est avant le verbe ("les fraises que j'ai mangées").





Invité des Auditeurs ont la parole à 13h05 : Pascal Hostachy, président-fondateur de Woonoz et créateur du Certificat Voltaire.