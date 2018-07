et Léa Stassinet

publié le 26/01/2018 à 07:32

Joël Robuchon, les frères Troisgros, Anne-Sophie Pic, ou encore Alain Ducasse, 150 chefs du monde entier seront à Lyon ce vendredi 26 janvier au matin pour saluer une dernière le pape de la gastronomie Paul Bocuse. Le grand chef s'est éteint samedi 20 janvier, à l'âge de 91 ans. C'est donc aujourd'hui que ses obsèques seront célébrées, en la cathédrale Saint-Jean.



Pour autant, l'église n'accueillera pas tous les admirateurs du grand cuisinier, pourtant nombreux à vouloir lui rendre un dernier hommage. "Il y a plusieurs milliers de gens qui veulent être là. On voulait que ça se fasse dans la petite église de Collonges-au-Mont-d'Or mais ça n'a pas été possible", regrette le fils du défunt, Jérôme. "Ce sera à la cathédrale, mais tout le monde ne rentrera pas. Mon père voulait que les choses se fassent simplement, on va faire au mieux pour respecter ses souhaits", a-t-il expliqué au micro de RTL.

Durant la cérémonie, qui débutera à 10h30, l'État sera représenté par le ministre de l'Intérieur et ancien maire de Lyon, Gérard Collomb, qui avait annoncé le décès samedi, et le président du Conseil constitutionnel Laurent Fabius, défenseur de la "gastronomo-diplomatie" quand il officiait au Quai d'Orsay.

Ceux qui n'auront pas réussi à rentrer pourront suivre la cérémonie sur des écrans installés sous un chapiteau dans la cour jouxtant la cathédrale. Parmi eux, des lauréats, norvégiens et suédois notamment, des Bocuse d'Or, ce prestigieux concours culinaire lancé par Monsieur Paul en 1987.