publié le 16/08/2018 à 09:29

Grâce à la détermination de son propriétaire, une ancienne ferme plus que centenaire, sise dans le village de Vieille-Chapelle (Pas-de-Calais), va devenir une maison d'accueil pour jeunes autistes. Le généreux bailleur a légué son bien à la commune afin qu'elle mène ce beau projet à bien. L'aide du Loto du patrimoine constitue une aubaine pour sauver cette maison.



"On nous a légué un très beau bâtiment et dix hectares autour. Il fallait en faire une oeuvre sociale", explique le maire de Vieille-Chapelle, qui a retenu l'association Sourires d'autistes. Des travaux ont d'ores et déjà été lancés pour remettre à neuf le corps de ferme, mais le travail reste immense.



Malgré quelques craintes au départ, les habitants de la commune n'ont manifesté aucune réticence et le maire ne cache pas son émotion. "C'est quand même une force incroyable d'avoir ça, donc il faut que ça sorte", lance l'édile au micro de RTL, qui assure que le projet pourrait aboutir d'ici l'été 2020.

