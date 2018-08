publié le 21/08/2018 à 12:50

Pendant plus d'un siècle, la Tour du Champ du Feu était un lieu de rendez-vous privilégié pour les randonneurs et les skieurs vosgiens. Mais cet édifice, usé par le temps et les conditions climatiques, est fermé depuis près de vingt ans, pour des raisons de sécurité.



La tour date de 1898, à l'époque où l'Alsace était allemande. La tour s'élève à 21 mètres au-dessus du sol. La maire de Bellefosse (Vosges) se bat pour réunir les 400.000 euros nécessaires à la rénovation. Le loto du patrimoine a été sollicité pour lui faire vivre une seconde jeunesse.

La Fondation du patrimoine lance également un appel aux dons dans le cadre de la mission Stéphane Bern.