Patrimoine : la chapelle du Saint-Nom-de-Marie à Bastia compte sur le loto

publié le 24/07/2018 à 08:34

Aujourd'hui, l’île de Beauté. Et on va plus précisément s’aventurer dans les ruelles de la vieille ville de Bastia, pour découvrir un monument qu’on n’aperçoit même pas de la rue. Derrière une grille en fer forgé surmontée d’une croix, se niche une petite chapelle toute simple, la chapelle du Saint-Nom-de-Marie. Construite au XVIIIe siècle, elle a connu les vicissitudes du couvent qui l’abritait, elle servira même en 1789 de salle de réunions politiques de la Noblesse corse ! Et elle a besoin d’être restaurée.



Posée au fond d'une courette dallée, on y accède depuis l'étroite ruelle Saint-Angelo. Cette chapelle est à l'abandon, elle ne fait l'objet d'aucune protection au titre des monuments historiques, et la ville n'a pas les moyens de la restaurer.

Bastia, 45 000 habitants, dépense déjà pour ses monuments historiques un million d'euros par an. "Cette église ne faisait plus partie de nos priorités", regrette l'adjoint au maire de Bastia chargé du patrimoine.

En partenariat avec le ministère de la Culture, RTL lance la grande opération de sauvegarde du patrimoine initiée par Stéphane Bern. Les correspondants de RTL font découvrir les trésors cachés de nos régions qu'il faut absolument préserver.