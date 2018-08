Patrimoine : l'aqueduc millénaire du Gier

publié le 14/08/2018 à 08:59

L'aqueduc du Gier, construit par les Romains, mesurait 86 kilomètres. C'est grâce à lui que Lyon était alimenté en eau. Il est l'un des plus longs aqueducs antiques connus. Mais ce vestige romain doit être restauré et nécessite par conséquent l'aide du Loto du patrimoine.



Sur plus de 500 mètres, à la sortie de Chaponost (Rhône), 72 arches parfaitement alignées dessinent le paysage depuis deux millénaires. Elles constituent un ensemble unique en Europe et témoignent d'un savoir faire exceptionnel. "Je ne sais pas comment les Romains ont fait", témoigne un architecte, ébaubi d'admiration. "On était sur une pente moyenne de 1 millimètre par mètre sur 85 kilomètres. C'est phénoménal", poursuit-il.

L'ouvrage, aussi solide soit-il, nécessite de lourds et coûteux travaux de restauration. Il faut en effet compter 30.000 euros par arche. Le Loto du Patrimoine arrive donc à point nommé pour permettre de poursuivre des travaux, débutés en 2009.

