Patrimoine : Bar-le-Duc attend la renaissance du théâtre des Bleus de Bar

Tout cet été sur RTL, nous allons vous faire découvrir des chefs d’œuvre en péril qui vont être sauvés grâce à la mission Patrimoine et au Loto organisé par la Française des Jeux, et cap pour la première sur Bar-le-Duc, dans le théâtre des Bleus de Bar. Repris en main par trois copains de lycée, il est en mauvaise état et le loto du patrimoine est une aubaine pour rénover et réhabiliter ce théâtre italien construit en 1902.



À la limite entre ville haute et ville basse, rien pour le moment ne laisse penser que plus d'un siècle d'histoire sont en train d'être remis en état. À l’intérieur, des traces du passé ont été retrouvées, comme un uniforme de poilu de la Première Guerre Mondiale.

Le théâtre représentera ainsi le Grande-Est sur les tickets de grattage de la grande opération de sauvegarde du patrimoine. À terme, une réouverture est espérée pour 2020, avec une représentation pour les 400 personnes que peut contenir la salle.

