Le temps et le nombre d'années de travail augmentent régulièrement. De nombreuses personnes repoussent de plus en plus l'heure de la retraite, certains pour prolonger la durée de leur cotisation, d'autres par envie et/ou passion. S'il est vrai que le travail peut rapporter sur les plans intellectuel, financier et social, exercer son métier à temps plein malgré l'accumulation des années pourrait également nuire à la santé. C'est ce qu'expliquent des chercheurs australiens du Melbourne Institute of Applied Economic and Social Research.





Ces derniers ont notamment découvert que travailler au-delà de 25 heures par semaine aurait un impact négatif sur les capacités cognitives des salariés de plus de 40 ans. Ils recommandent donc d'opter pour le temps partiel à partir de la quarantaine.



Mémoire, apprentissage, langage ou raisonnement endommagés

"Travailler est à double tranchant, estiment les auteurs de l'étude. D'un côté, cela peut stimuler l'activité cérébrale mais de l'autre, travailler de longues heures peut entraîner de la fatigue et du stress". Publiée dans le Melbourne Institute Worker Paper, l'étude indique que ce temps plein peut "endommager certaines zones du cerveau, responsables de la mémorisation, de l'apprentissage, du langage ou encore du raisonnement".

Le bilan de cette étude s'oppose donc à ceux qui veulent travailler à temps plein dans le but de pouvoir vivre confortablement et ne pas se "serrer la ceinture". Un mode de raisonnement dangereux pour la santé de certaines personnes, assurent les scientifiques. Il n'est pour autant pas conseillé de prendre sa retraite de façon anticipée. En effet, cette retraite avant l'heure pourrait occasionner l'augmentation du risque de dépression clinique de 40%, selon un rapport rendu par The Institute of Economic Affairs.



