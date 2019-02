Parlons-Nous du 25 février 2019

publié le 26/02/2019 à 03:00

Dans "Parlons-Nous" entre 22h30 et 1h, Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.





Pour commencer cette émission du lundi 26 février 2019, Josiane a parlé de ses envies d'ailleurs. Habitant Toulouse, elle souhaiterait quitter la région pour s'installer au bord de la mer. Bien que sa décision soit prise depuis janvier, elle se demande si cela serait égoïste. En effet, elle n'a plus de relation avec sa fille de 35 ans.Josiane se demande si ce ne serait pas plus judicieux de rester près d'elle pour favoriser un renouement avec elle et sa petite-fille de 8 ans.

Au lendemain des César et des Oscar, Yves a parlé, comme à son habitude, cinéma. Et en particulier du dernier film de François Ozon, "Grâce à Dieu".

Laura fréquente un homme depuis 3 ans. Elle le voit une fois par semaine. Lors des dernières vacances une femme l'a appelée plusieurs fois par jour pour lui dire qu'elle était "cocue". Son compagnon lui a expliqué que c'était une amie jalouse. Mais dernièrement, Laura a découvert des Post-It sur son pare-brise avec écrit "Tu seras cocue pour toujours".

C'en est trop pour elle qui ne sait pas quoi faire avec cette relation.





D'autres histoires sont à découvrir au long de ce replay de "Parlons-Nous".

