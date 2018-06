publié le 25/06/2018 à 21:05

Le week-end aura été plutôt rentable pour Jérémy. Ce dimanche 24 au soir, le parieur valide un pari combiné de 12 matchs avec une cote de 2403,33 et gagne ainsi près de 260.000 euros, rapporte RMC Sport. Jérémy n'aura même pas déboursé un centime car les 80 euros du premier pari sont remboursés par le site de jeux en ligne Winamax.



Avec les deux victoires in-extremis de l'Allemagne et de la Suisse, le parieur n'était pas serein et a pu souffler après la victoire colombienne 3-0 ce dimanche soir. "Je regardais le ticket 300 fois par jour en me disant : 'Ce n’est pas possible, ce n’est pas possible' ", déclare l'alsacien à nos confrères. Et puis c'est le jackpot, Jérémy remporte un chèque de 259.532,09 euros.

Avec cette somme, cet ouvrier de production trentenaire souhaite rembourser le prêt de sa maison, "un énorme soulagement", dit-il. On le comprend.