Paris : le trafic interrompu à la gare Montparnasse à cause d'une panne

publié le 30/07/2017 à 10:05

La circulation des trains, notamment des TGV, était interrompue dimanche matin au départ et à l'arrivée de la gare de Paris-Montparnasse, en plein week-end de chassé-croisé entre juillettistes et aoûtiens, a annoncé la SNCF. Le "trafic est interrompu au départ et à l'arrivée de Paris-Montparnasse, en raison d'un dérangement d'installations à Vanves-Malakoff", près de Paris, affirme la SNCF sur son compte Twitter.



Sollicitée sur le réseau social par de nombreux voyageurs, la société indiquait que le départ de la plupart des trains s'effectuait en gare de Paris-Austerlitz, pour certains avec retard. D'autres TGV ont été supprimés. Les trains "Intercités partent ou ont pour terminus exceptionnel Dreux. Certains de vos Intercités sont supprimés", ajoute la SNCF sur son site internet. Sur Twitter, la RATP a annoncé la mise en circulation d'un bus spécial au départ de Montparnasse, jusqu'à la gare d'Austerlitz.

La SNCF invite ses clients à "reporter" leur voyage "toute cette journée de dimanche 30 juillet". Les TGV au départ de Montparnasse desservent notamment la Bretagne et le Sud-Ouest de la France, régions très prisées des vacanciers l'été.

Un service de Bus spécial est mis en place au départ de Montparnasse vers Gare d’Austerlitz. #RATP Au terminus des lignes 94-95-96 — RER A (@RER_A) 30 juillet 2017

La circulation avait déjà été perturbée au départ et à l'arrivée de Paris-Montparnasse le 17 juillet en raison d'une panne d'alimentation électrique, provoquant des retards pour des centaines de voyageurs. Sur la route, la journée du dimanche est classée orange dans le sens des départs et vert dans le sens des retours sauf en Auvergne-Rhône-Alpes et sur l'arc méditerranéen (orange).