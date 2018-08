publié le 11/08/2018 à 08:22

Une grande opération de recherche est menée ce samedi 11 août dans le XVe arrondissement de Paris pour tenter de mettre un terme à une mystérieuse disparition. Christopher Buluran, un touriste américain, a disparu depuis 3 semaines après une courte hospitalisation à l'hôpital Pompidou le 14 juillet dernier.



Ce père de famille de 45 ans avait été admis au service cardiologie, après un malaise sur les Champs-Élysées, juste avant la traditionnelle parade. Les médecins décident de le garder en observation pour la nuit mais, dans la soirée, une infirmière découvre son lit vide, son pyjama bleu plié. L'homme s'est volatilisé sans téléphone et sans argent. Les caméras le montrent en train de quitter l'hôpital, mais sa famille n'est pas prévenue.

"On est revenus le lendemain matin, le dimanche, dans la chambre 205 et le ménage avait été fait, il n'y avait personne à l'intérieur. (...) On a demandé à l'infirmière et elle nous a dit 'il a décidé de partir de lui-même hier soir'", explique le fils de Christopher Buluran. Depuis, sa femme et ses enfants sont sans nouvelles.

Aperçu dans le quartier Notre-Dame-des-Champs

Ils ont lancé une page Facebook "Let's find Chris Buluran in Paris", qui rassemble près de 700 personnes. Un avis de recherche a été posté et relayé, sur lequel figurent plusieurs photos de cet homme brun d'origine philippine, avec différents numéros à contacter. Sans nouvelles de l'enquête, ses proches s'en remettent aux internautes, qui l'ont aperçu cinq jours plus tard à Paris, dans le quartier Notre-Dame-des-Champs, avant de disparaître à nouveau.

La police cherche aussi le père de famille. Une enquête ouverte par le parquet de Paris a été confiée au "groupe disparition" de la BRDP (Brigade de répression de la délinquance contre la personne) de la police judiciaire.