publié le 17/07/2018 à 14:22

À ce jour, plus de 150.000 des inscrits sur Pacoursup attendent encore de savoir où ils seront à la rentrée prochaine. Certains n'ont pas de réponse, d'autres refusent les propositions qui leur ont été faites. Une situation dont s'alarment cinq syndicats de lycéens, étudiants et parents d'élèves, qui ont saisi le Défenseur des droits.



"La sélection ne permet pas une bonne orientation. Et surtout, il y a une opacité sur cette sélection. On ne sait pas du tout sur quels critères on est sélectionné. Les critères sont variables d'une fac à une autre", indique sur RTL Louis Boyard, président de l'Union nationale des lycéens.

"Le bac n'est plus le seul passeport pour aller à l'université. C'est autre chose qu'on dénonce. Il y a des critères de sélection qui sont des inconnus, qui se trouvent dans les algorithmes locaux", explique-t-il. "Par exemple, il y a une classe où 100% des élèves ont été mis très loin en attente. C'était une classe de bac professionnel en Seine-Saint-Denis", illustre-t-il.