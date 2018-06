Parcoursup : Valentin, surdoué, n'a toujours pas reçu de proposition

publié le 20/06/2018 à 07:46

C'est une situation ubuesque. L'un des plus jeunes candidats au bac, surdoué, n'a reçu pour l'heure aucune proposition sur la plateforme Parcoursup. Valentin, 14 ans, est en terminale S dans l'Essonne et malgré son QI exceptionnellement élevé et un très bon dossier, il ne sait pas ce qu'il fera à la rentrée. Il a écrit à l'Élysée.



Assise dans son salon, la mère de Valentin a les mains qui tremblent quand elle évoque la situation de son fils aîné. Sur ses cinq vœux pour des classes préparatoires, aucun n'a été accepté. Et Parcoursup, pour elle, n'arrange pas les choses.

"Tout le monde me dit 'c'est pas le problème de Parcoursup', et bien si, parce que dans Parcoursup - je sais ne pas s'ils y sont allés - mais il n'y a pas de case 'Particularités'." "Pas assez mûr", Valentin ne peut pas aller en prépa. Impossible également pour lui d'aller à la fac. "Très clairement, on ne s'en sort pas", déplore sa mère.

À côté d'elle, Valentin ne comprend pas les refus des classes préparatoires et se sent très isolé. "Quand on a vu qu'on n'avait pas de réponse, on est allé voir le proviseur qui m'a dit qu'on ne pouvait pas faire de miracles. Dans ce lycée, j'ai l'impression qu'on ne veut pas m'aider." L'adolescent a donc décidé d'écrire au Président et à la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal.



L'Élysée lui a répondu avoir contacté le rectorat de l'Académie de Versailles. Mais en attendant, Valentin, en plein baccalauréat reste incertain concernant son avenir.