publié le 07/08/2018 à 17:32

Un pêcheur a fait une découverte pour le moins étonnante. En remontant ses filets, il a découvert un requin bleu. Dimanche 5 août, Christophe Roque, président de la CFE-CGC Chimie Méditerranée, était en train de pêcher avec son ami Damien au large de Palavas-les-Flots, lorsque ce dernier a retrouvé dans son filet de pêche un squale pris au piège, rapporte 20 minutes.



"On pêchait les maquereaux. En remontant sa ligne, il me dit :"Hé Christophe, j'ai l'impression que c'est un gros poisson !"", raconte-t-il. Le jeune requin bleu a eu sa nageoire caudale prise dans un des hameçons de la ligne.

Les pêcheurs l'ont alors délicatement amené sur le bateau à l'aide d'une épuisette, pour éviter de le blesser. Ils l'ont détaché et remis à l'eau immédiatement. "Le plus compliqué, c'était de ne pas lui faire mal. On l'a quand même pris par la queue parce que ça a des petites dents... Mais il avait plus peur que nous !"

Au large de Palavas les flos la belle surprise du Jour. Un petit Requin bleu de Méditerranée. Que j'ai relâché aussitôt péché. Que la Mer est belle protégeons la! @Midilibre @AubertJM @Occitanie pic.twitter.com/OoyS8iPeL8 — Christophe Roque (@roquecfecgc) 5 août 2018

Un animal inoffensif pour l'homme

Malgré leur aspect de prédateur, les requins bleus sont inoffensifs. La Méditerranée a toujours accueilli ces espèces, mais rares sont ceux qui arrivent jusqu'aux hommes. Pour Christophe Roque, cette rencontre était "magnifique, surtout son regard, c'était troublant. On aurait dit qu'il nous disait "relâchez-moi s'il-vous-plaît !"", confie-t-il.



Plusieurs requins ont été repérés depuis le début de l'été. À Marseille par exemple, un requin-renard de six mètres a été pêché au large de Frioul, à seulement deux kilomètres des côtes.