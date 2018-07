publié le 26/12/2016 à 20:09

Elle a parcouru le monde entier durant 9 mois sur sa Triumph et a avalé 27.000 km pour sillonner l'Asie. Mélusine Mallender est géographe de formation mais c'est avant tout une aventurière. Son projet a pour but de se rendre dans les pays qui ont dans les médias une mauvaise réputation. "Je voulais aller sur place pour me rendre compte de la réalité et notamment de la place de la liberté des femmes là-bas", détaille la jeune femme. Pour elle, l'important était de "montrer un autre regard" de ces pays dans lesquels on pense les que les femmes y sont maltraitées.



"Ce sont les femmes qui ont le moins de liberté en général, on parle d'elles mais on ne les écoute pas", déplore Mélusine Mallender. "J'ai rencontré des victimes d'attaques à l'acide au Bangladesh, une motarde en Iran, d'autres à Bali ou au Pakistan", résume l'exploratrice pour qui le moteur reste "la curiosité". Elle en convient, les pays qu'elle traverse peuvent être dangereux pourtant elle estime de sa "responsabilité de montrer que le monde peut aussi être accueillant". Désormais, elle compte s'attaquer à l’Amérique du Sud, toujours à la recherche de la liberté.