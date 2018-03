publié le 30/05/2016 à 16:49

Dans un rapport de 163 pages, remis au Parlement, le Conseil de l'idéologie islamique a détaillé les modalités dans lesquelles il était possible de battre son épouse. Rendu public vendredi, on peut y lire : "Un homme devrait être autorisé à battre légèrement sa femme si elle refuse ses ordres et refuse de s'habiller tel qu'il le souhaite." Mais la proposition de loi liste d'autres cas. On peut aussi lever la main sur sa femme : "Si elle ne porte pas le voile ou si elle parle trop fort". De même si elle, "décline des demandes de relations sexuelles sans justification religieuse, ou ne prend pas de bain après un rapport sexuel ou lorsqu'elle a ses règles."



Le Conseil de l'idéologie islamique est un organe consultatif dont l'existence est garantie par la Constitution de la République islamique du Pakistan. Y siègent 19 hommes et une femme. Son rôle est de conseiller les parlementaires sur la manière de suivre les préceptes du Coran. Ce rapport serait une réponse à la loi contre les violences faites aux femmes, votée en 2015. À l'époque le Conseil s'y était opposé, la jugeant "anti-islamique".