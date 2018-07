publié le 29/12/2016 à 08:02

Transports en commun gratuits, spectacles pyrotechniques et bouteilles en verre interdites : voilà un petit aperçu de ce qui vous attend si vous fêtez la nouvelle année à Paris ou en Île-de-France. Afin de passer la meilleure des soirées, voici un petit résumé de ce qui se passe dans la capitale et ses alentours le samedi 31 décembre et le dimanche 1er janvier.



Pour la troisième année consécutive, la ville de Paris organise un grand spectacle à l’Arc de Triomphe. La célébration se déroulera le soir du 31 décembre et mêlera musique, projection sur l’édifice et spectacle pyrotechnique. Les entrées se font dès 22 heures, le spectacle d’une demi-heure débutera lui à 23 heures 30. Pour des raisons de sécurité, il n’y a aura pas de feu d’artifice à la tour Eiffel. Une mesure déjà adoptée l’année dernière en raison des attentats qui ont frappé la France. Par ailleurs, la mairie de Paris précise que la vente et l’usage d'artifices de divertissement (mortiers) sont rigoureusement proscrits.

Le 1er janvier, une grande parade aura lieu sur l’avenue des Champs-Élysées qui, comme tous les premiers dimanches du mois, sera piétonne. Entre 14 et 16 heures, la plus belle avenue du monde verra défiler un cortège de chars colorés accompagné de fanfares internationales.

Des transports en commun gratuits toutes la nuit

Afin de profiter pleinement de la nuit du Nouvel An, certains métros, Bus, RER et Trains fonctionneront toute la nuit du 31 décembre. De surcroît, leur accès sera gratuit du 31 décembre à 17 heures jusqu'au 1er janvier 2017 à midi. Pour le métro, les lignes 1, 2, 4, 6, 9 et 14 sont concernées.



Après minuit 30, les lignes du RER A, B, C et D fonctionneront toute la nuit, mais à différentes fréquences, visibles sur le plan ci-dessous. Les lignes des trains H, J, L, N, P et R circuleront aussi toute la nuit à des fréquences réduites. Les trains et RER desserviront toutes les gares de leur parcours, mais circuleront dans le sens Paris-banlieue sur certaines branches (à l’exception des lignes A et B qui rouleront dans les deux sens).

Plan nouvel An Crédit : Capture d'écran RATP

Concernant les bus noctiliens : quelques changements pour cette soirée. Les bus N01, N02, N11, N12, N13, N14, N15 et N16 ne circuleront pas. Quant aux N21, N122, N22, N23, N24, N144, N145, leurs terminus sont déplacés. Plus de détails sur le site de la RATP. Seul le tramway 4 reliant Bondy à Aulnay-sous-Bois sera en activité, et passera toutes les 30 minutes.

Stationnements et bouteilles en verre interdits

Le stationnement sera interdit à tout véhicule, y compris les cycles, cyclomoteurs et motocyclettes du samedi 31 décembre 2016 à partir de 18 heures 30 au dimanche l'janvier 2017 jusqu'à 6 heures dans les voies répertoriées ici.



Attention, les bouteilles en verre ne seront pas tolérées partout. "La vente à emporter de boissons alcoolisées, tout comme la vente et la détention de bouteilles en verre quelle que soit la nature de la boisson contenue, seront interdites sur les secteurs Champs-Élysées, Trocadéro et Champ-de-Mars ainsi que voies sur berges durant la nuit du 31 décembre 2015 à partir de 20 heures, au 1er janvier 2015 à 6 heures", précise la Mairie de Paris.