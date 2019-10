Notre sexualité prend-elle sa retraite en même temps que nous ?

publié le 24/10/2019 à 07:00

Encore aujourd'hui, la vie intime des seniors est rarement abordée. Mais dans On est fait pour s’entendre, le tabou n'a pas sa place : il ne nous en fallait pas plus pour décider de consacrer une émission à la libido et l’érotisme de ceux qui ont l’âge d’être grands-parents.

Quel est l’impact du temps qui passe sur notre sexualité ? Qu’est-ce qui change ? La sexualité prend-elle sa retraite en même temps que nous ? Comment évoluent le désir et le plaisir au fil des années ?

Invité.e.s

- Bénédicte Aubry, rédactrice en chef adjointe de Femme actuelle Senior



- Gilbert Bou Jaoudé, médecin sexologue, coordinateur scientifique de la plateforme de téléconsultation charles.co (spécialement dédiée aux téléconsultations pour problèmes sexuels masculins)

Femme actuelle Senior (octobre 2019)