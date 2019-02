Notre réputation se construit-elle toujours sur un fond de vérité ?

publié le 05/02/2019 à 07:00

"La réputation est un préjugé vain et fallacieux : souvent gagnée sans mérite et perdue sans justice !" a écrit William Shakespeare dans Othello... Dans une société où l'image est prédominante, une réputation peut figer et enfermer une personne dans une case dont il est difficile de s'extraire. Rien de plus injuste qu'une représentation de soi fausse ou obsolète. Comment se construit une réputation ? Qu'elle soit positive ou négative, quel impact peut-elle avoir dans notre existence ? Comment la contrecarrer ?

Invités

- Mickaël Stora, psychologue, psychanalyste et cofondateur de l’OMNSH (Observatoire des Mondes Numériques en Sciences Humaines)



- Gloria Origgi, philosophe italienne, chercheuse au CNRS (au sein de l’institut Jean Nicod) et auteure du livre La réputation – Qui dit quoi de qui ? (Editions PUF)

