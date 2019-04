publié le 20/04/2019 à 09:40

En ce week-end Pascal, les regards seront plus que jamais tournés vers la cathédrale Notre-Dame, partiellement ravagée par un incendie en début de semaine. Invité de RTL ce samedi 20 avril, Alexandre Gady, historien du patrimoine et président de l’association Sites et Monuments, a estimé que ce drame symbolise le manque d'investissement envers nos monuments.



"Plus personne ne peut dire le contraire", explique-t-il avant de rappeler que l'incendie de Notre-Dame intervient après "une suite d'incendies" marquants comme ceux du Parlement de Rennes en 1994 et de l'hôtel Matignon "qui a failli entièrement brûler" en 2001.

"Tout cela montre que manifestement, il y a quand même trop souvent des accidents à l’occasion de chantiers qui sont pourtant, dans les monuments historiques, censés être les chantiers les mieux tenus", déplore Alexandre Gady.

S'il reconnait que "l'État est dans son rôle régalien de faire l'entretien et la conservation du patrimoine pour qu'il soit transmis aux générations qui nous suivront", il rappelle : "depuis des années nous dénonçons le fait que le budget est lissé à la baisse". Une situation qui entraîne l'abandon de certains chantiers et l'allongement d'autres. "Ça fait des factures qui se gonflent", souligne-t-il.



Emmanuel Macron a indiqué vouloir que Notre-Dame soit reconstruite en 5 ans. "Ce n'est pas très sérieux", pour Alexandre Gady. "J'avais compris que le président de la République était un homme extrêmement intelligent donc je suis un peu perdu. On ne peut pas dire une chose pareille alors que l'incendie était à peine circonscrit", explique-t-il, avant de lancer un appel : "Donnons-nous le temps".