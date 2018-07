publié le 27/06/2016 à 10:35

Notre-Dame des Landes : large victoire du "oui" à l'aéroport, avec 55% des voix

Les habitants de Loire-Atlantique ont massivement dit "oui" hier à la construction de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, en votant à 55,17% pour ce projet controversé, l'exécutif promettant dans la foulée de lancer les travaux à l'automne.



Lors de cette consultation unique en France annoncée en février par le président de la République François Hollande pour débloquer un dossier vieux d'un demi-siècle, 51,08% des électeurs de Loire-Atlantique se sont rendus aux urnes.



Au final, le "oui" l'a emporté avec 268.981 voix, soit 50.000 voix de plus que le "non". François Hollande "se félicite du succès" de la consultation et promet que "son résultat sera respecté", a déclaré l'entourage du président de la République peu après l'annonce des chiffres définitifs.



"Le gouvernement fera appliquer le verdict des urnes", a prévenu de son côté le Premier ministre Manuel Valls, précisant que "les travaux préparatoires à la réalisation du nouvel aéroport s'engageraient dès l'automne prochain".



"Les personnes qui occupent illégalement le site du nouvel aéroport devront partir d'ici le début des travaux. L'autorité de l'Etat et les lois de la République s'appliqueront à Notre-Dame-des-Landes comme partout ailleurs dans le pays", a assuré le chef du gouvernement dans un communiqué.

Mais les opposants à l'aéroport, réunis dans une grange sur le site prévu pour l'infrastructure, ont appelé leurs partisans à la mobilisation.

"Le cadre, le processus et le contenu de cette consultation étaient fondamentalement biaisés. Cette lutte se poursuit dès ce soir", ont lancé les représentants de la coordination des opposants, dans une déclaration lue à plusieurs voix dans une ambiance combative.



"Les attaques du gouvernement et des pro-aéroport vont s'intensifier", ont-ils poursuivi, avant d'appeler "tous les soutiens partout en France à se mobiliser et redoubler de vigilance dans les semaines à venir".



Le projet de transférer l'actuel aéroport de Nantes-Atlantique, au sud de la ville, vers le site de Notre-Dame des Landes, à 20 km au nord, se heurte depuis de nombreuses années à une farouche résistance sur le terrain, et devant les tribunaux. Le projet, né dans les années 60, a été déclaré d'utilité publique en 2008.





