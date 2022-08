Ne jamais renoncer

Nicolas a perdu son père il y a 10 ans. Après avoir perdu son modèle, son pilier, Nicolas a doucement perdu la capacité à se projeter sur le long terme et il s'est réfugié dans l'alcool. Actuellement il est en plein divorce et sa société est en train d’être liquidée. Nicolas va très mal, son rapport à l'alcool s'est intensifié, il a tout perdu et il voit ses enfants de moins en moins car son ex-femme le qualifie d’instable. Nicolas est non voyant, il se sent seul et surtout incompris.



Carole est en colère. Après avoir subi de la maltraitance de la part de ses parents durant son enfance, Carole voudrait que ses parents assument leurs torts. Aujourd’hui adulte, elle se sent comme détruite à l’intérieur. Dans sa dernière relation, elle a accepté des choses que personne ne devrait même tolérer. Elle sait que tout est relié à son enfance et elle voudrait à la fois avancer et surtout cesser d’être en colère. Elle aimerait faire sortir ses parents de ce déni insoutenable pour enfin avoir une relation saine avec eux.

Depuis Noël 2021 la fille de Myriam l’évite. Elle ne voit aucune explication. Sa fille semble très en colère. Elle l’a nommé de perverse narcissique et a demandé à Myriam de la laisser vivre. Ces deux petits-enfants ont cessé eux aussi de lui parler pratiquement en même temps que leur mère. Après s’être interrogée sur toutes les fois où elles se sont vues, Myriam n’arrive toujours pas à comprendre ce qu’elle a bien pu faire pour mériter ça.

Iréna est très inquiète pour sa petite fille. Après avoir subi deux accidents de voiture elle a été très traumatisée. Iréna a d'abord remarqué qu’elle ne voulait plus monter dans une voiture. Elle a ensuite réduit de plus en plus ses sorties à l'extérieur et aujourd’hui il semblerait qu’elle ait des tocs. Lorsqu’elle rentre à la maison, elle ferme toutes les fenêtres, les lumières et les portes. Iréna voit l’angoisse de sa petite fille décuplée chaque jour. Elle a tellement peur qu'elle mange de moins en moins. Serait-ce le début d’une phobie ?



Cet été dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h, la psychologue Fabienne Kraemer recueille les confidences des auditeurs de RTL.

