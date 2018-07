publié le 31/07/2016 à 10:16

C'est au nom de la "solidarité et [de la] compassion" après le "lâche assassinat" du père Jacques Hamel mardi 26 juillet que le Conseil français du culte musulman a invité les fidèles à se rendre dans l'église la plus proche de chez eux pour assister à une messe ce dimanche 31 juillet.



Cette démarche de dialogue et de partage, une première, a été accueillie très favorablement par les autorités catholiques, la conférence des évêques de France (CEF) a invité les paroisses à réserver "un accueil fraternel" aux musulmans qui viendraient assister à l'eucharistie: "c'est une occasion de montrer que les catholiques ne confondent pas islam et islamisme, musulman et djihadiste. Si les grandes religions sont capables de montrer leur ouverture et leur dialogue (...) alors indiqueront-elles peut-être une voie pour plus de dialogue dans l'ensemble de la société."

La fratérnité existe entre les deux religions Père Auguste Moanda Partager la citation





Samedi 30 juillet au soir, des veillées de prières inter-religieuses ont eu lieux dans plusieurs villes de France. Comme à Bordeaux où 400 personnes se sont rendues à l'église Notre-Dame. À Saint-Etienne-du-Rouvray, les fidèles catholiques et musulmans se sont retrouvés à l’église Sainte-Thérèse, qui jouxte la mosquée face au portrait du père Hamel ceint de bouquets de fleurs. Ils ont pu écouter les paroles d'apaisement du père Moanda rappelant que "la fraternité existe entre les deux religions".

Par ailleurs, dans le JDD de ce dimanche 31 juillet, une quarantaine de personnalités musulmanes de France se disent "concernées par l'impuissance de l'organisation actuelle de l'islam de France, qui n'a aucune prise sur les événements". Ils demandent la réactivation de la Fondation pour l'islam de France qui "avait été créée il y a plus de dix ans (...) Les Français de confession musulmane sont prêts à la relancer, à l'animer, à contribuer à son financement."



Une Fondation pour l'islam de France sur laquelle revient aussi Manuel Valls, dans la même édition du JDD la qualifiant "d'échec." Le Premier ministre estime qu'il y a "urgence" à "bâtir un véritable pacte avec la deuxième religion de France."