Éric Jean-Jean : "Il y avait beaucoup de similitudes entre George Michael et Prince"

publié le 26/12/2016 à 14:18

George Michael est décédé à son domicile, dimanche 25 décembre. L'animateur Éric Jean-Jean s'est dit "surpris" de la disparition, mort à l'âge de 53 ans :" Ça surprend toujours quand un artiste de 53 ans meurt. Après, on connait tous sa vie dissolue : il a beaucoup donné dans l'alcool, la drogue [...]", déclare l'animateur de radio et de télévision Éric Jean-Jean.



[...] Il a eu une vie à l'image de sa musique, c'est à dire passionnée et passionnante", poursuit-il. L'homme aux 100 millions de disques a laissé une empreinte indélébile pour toute une génération, particulièrement celle des années 1980.

Une carrière similaire à celle de Prince

George Michael commence sa carrière dans un contexte social très violent en Angleterre, alors que Margaret Thatcher est Première ministre. "Soudain, on a envie de douceur avec tout ce qui s'est passé lors des années punk en Angleterre", explique l'animateur. Engagé, le Britannique n'a pas hésité à défendre le mouvement homosexuel et à faire ressortir ses opinions à travers ses chansons. Éric Jean-Jean considère également "qu'il y avait beaucoup de similitudes entre Prince et George Michael. Ce sont des gens qui ont partagé la même passion pour cette musique populaire".

L'animateur, qui a eu l'occasion d'interviewer le chanteur à plusieurs reprises, affirme que l'interprète de "Freedom" dégageait une grande prestance : "La première fois que je l'ai rencontré, j'ai presque eu l'impression qu'il était peint, tellement il est était bien coiffé et bien habillé", se souvient-il. Le chanteur préparait un album avant son décès, mais il n'a pas eu le temps de finir. Éric Jean-Jean consacre une émission spéciale en hommage à George Michael entre 22h30 et minuit, ce lundi 26 décembre.