George Michael, un artiste aux multiples facettes musicales

Le chanteur britannique George Michael est décédé le 25 décembre à 53 ans. Icône de la pop, il s'illustrait aussi dans d'autres genres musicaux.

> La carrière de George Michael est dans "Laissez-Vous Tenter" Crédit Média : Anthony Martin

par Anthony Martin publié le 26/12/2016 à 10:07

31 Partages FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

En 1982, il chantait le "dernier Noël". L'artiste britannique George Michael nous a quitté cette nuit à l'âge de 53 ans, "en paix, à son domicile dans l'ouest Londonien" a annoncé son agent. C'est une icône de la pop mondiale des années 80 et 90 qui disparaît. George Michael a émergé en 1982 avec le groupe Wham, il était alors le chanteur pour ados, souriant, belle gueule, avec des titres funky, frais, bourrés d'énergie.



George Michael est très vite devenu un sex symbol, combien de couples ont flirté sur le slow ravageur de Careless Whisper en 1984, la partie de saxo de Steve Gregory était devenue culte. George Michael avait trouvé cette mélodie dans un autobus. L'année 1987 marque le début d'une carrière solo extrêmement puissante, à cette époque George Michael rivalise avec Michael Jackson, Prince et Madonna. Son premier album solo regorge de tubes, à commencer par la chanson Faith.



George Michael a chanté l'amour, le désir, la luxure, allant même dans la provocation avec le titre I Want Your Sex. Même si au fil de sa carrière, il a voulu gommer ce côté superficiel de la pop en abordant à plusieurs reprises des thèmes plus profonds.

Un auteur-compositeur de talent

Derrière l'image du sex symbol, on le disait peu, se cachait un auteur-compositeur extrêmement doué. George Michael a écrit ou co-écrit la plupart de ses chansons, il avait en plus une voix exceptionnelle qui lui permettait de briller aussi bien dans la pop, le funk, en crooner jazz dans son merveilleux album de reprises sorti en 1999, que dans un registre plus classique, accompagné comme il l'a fait en 2012 par un orchestre symphonique. Il vénérait la musique noire-américaine, il avait enregistré un duo avec Aretha Fraklin, et en 1990, il mettait un peu de gospel dans la pop avec son tube Music Freedom.



Le clip de cette chanson est devenu culte, mettant en scène les top models stars des années 90. L'univers visuel de George Michael était extrêmement soigné, à l'image de son look, ses vidéos étaient très travaillées. Ses chansons étaient souvent remixées par les DJ, et elles ont longtemps été incontournables en soirée. Le chanteur a aussi bénéficié d'un parrain, Elton John. En 1992, leur duo sur Don't Let The Sun Go Down On Me est entré dans l'histoire de la pop.

Il préparait un nouvel album

Le dernier album de chansons inédites de George Michael était sorti en 2004. La force de son répertoire lui permettait, il y a encore 4 ans, de remplir des salles partout dans le monde, il avait d'ailleurs chanté à l'Opéra Garnier à Paris en septembre 2012.



Mais depuis le début des années 2000, le nom du chanteur apparaissait plus dans la rubrique faits divers. À propos des affaires judiciaires, accidents et arrestations sous l'emprise de la drogue, George Michael disait : "Je suis surpris de survivre à mes dysfonctionnements". Il vivait reclus depuis 3 ans, et ce last Christmas ne lui a pas laissé le temps de sortir l'album qu'il était en train de préparer. De nouveaux concerts en France devaient être annoncés pour 2017.