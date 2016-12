George Michael a été retrouvé mort à son domicile dimanche 25 décembre. Des médias britanniques évoquent une insuffisance cardiaque.

Crédit : LEON NEAL / AFP Le chanteur George Michael, en avril 2012 à Londres.

par Laure-Hélène de Vriendt publié le 26/12/2016 à 13:30

Le chanteur George Michael est décédé le dimanche 25 décembre à 53 ans dans son domicile de Goring, à l'ouest de Londres. Si les causes exactes de sa mort sont encore inconnues, les inspecteurs dépêchés sur place ont indiqué qu'elles n'étaient "pas suspectes". La famille de cette icône de la pop avait annoncé sa mort le 25 décembre en fin de soirée : "C'est avec une grande tristesse que nous confirmons que notre fils, frère et ami George est mort en paix à son domicile à Noël".



La productrice Jackie Lombard a confié lundi matin au micro de RTL que George Michael était décédé de façon naturelle : "S'il était malade, on l'aurait su, de toutes les façons. Mais là, ce n'est pas dû à quoi que ce soit et à aucune substance, c'est une mort naturelle. C'est le coeur". Une explication confirmée par des médias anglais : le magazine Billboard et la BBC expliquent que le chanteur aurait succombé à une "insuffisance cardiaque".



Appelée dans l'après-midi de dimanche au domicile de George Michael, la police n'a pu que constater son décès. Le chanteur a été retrouvé dans son lit "allongé paisiblement" sans que l'heure du décès ne soit connue. Une autopsie va être pratiquée.