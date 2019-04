Monde de demain : inventez votre métier !

publié le 29/01/2019 à 07:00

« Qu’est-ce que tu veux faire quand tu seras grand ? » : cette question, nous y avons tous répondu enfants, avec de l’assurance dans la voix et des étoiles dans les yeux. Mais rares sont ceux qui ont eu l’opportunité de transformer leur vocation en profession et dont le travail fait véritablement sens... Et s'il nous inventions nous-mêmes le job de nos rêves ? Comment déployer nos talents cachés et en faire un métier ? Est-il possible de concilier épanouissement personnel et utilité sociale ?

Invités

- Mona Bernia, directrice de l'organisme de formation de l'association "Mom'Arte" qui à travers la pratique artistique et la découverte culturelle, contribue depuis près de 17 ans à révéler les talents des enfants et des adultes, développer le potentiel de chacun, tout en favorisant l’égalité des chances

- Matthieu Dardaillon, entrepreneur social, initiateur et cofondateur de "Ticket For Change", auteur d'Activez vos talents - Ils peuvent changer le monde ! (Editions Alisio)

- Hubert Motte, a crée La Vie est Belt, une marque d’accessoires de mode en matières recyclées, façonnées par personnes sans emploi. La première gamme de produits : des ceintures réalisées en pneus de vélo usés

Activez vos talents - Ils peuvent changer le monde !

