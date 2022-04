"Mon corps me dégoute"

Laurence se sent déprimée à cause de l'actualité

A 39 ans, Laurence s'estime être à un âge charnière et se pose des questions sur les différents pans de sa vie. Elle remet en cause sa vie professionnelle, elle déplore sa vie sentimentale et ne croit pas vraiment en l'avenir à cause du contexte sociétal. Laurence se sent perdue et déprimée.

Philippe est routier. Le week-end prochain, il prendra part à un convoi humanitaire en direction de la Pologne, en soutien au peuple ukrainien. Ayant connu une période de mal-être dans sa vie sur laquelle il a travaillé, Philippe souhaite aujourd'hui s'investir pour les autres.

Patricia dit être comblée dans sa vie familiale avec ses enfants et ses petits-enfants. Mais elle souffre. Elle n'aime pas son corps et sa fille lui reproche d'avoir un problème avec les hommes. Patricia sait que cela est, en partie, la conséquence de l'éducation de son père.

Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.

