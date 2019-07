La crise du milieu de vie

publié le 19/07/2019 à 01:38

Dans "Parlons-Nous" entre 22h30 et minuit, Christophe Fauré recueille les confidences des auditeurs de RTL.

Isabelle a 46 ans, et il y a 7 ans elle a fait un premier burnout. En 2014, elle en a fait un second, elle a e l'impression que son corps lui a dit que cela suffisait. Dans sa vie elle a toujours suivi les conseils de son entourage mais ne s'est jamais écoutée. Elle n'a jamais réussi à trouver un équilibre, elle est soit dans l’excès, soit dans la restriction. Isabelle a l'impression d'avoir démissionné de sa vie et se retrouve bloquée par ses peurs.

Aline a souhaité réagir au témoignage d'Isabelle car son passage à la cinquantaine a été très compliqué pour elle. Elle a toujours eu l'impression de s'occuper des autres, sans s'occuper d'elle même. Elle s'est rendue compte qu'elle ne pouvait plus pratiquer certaines activités qu'elle avait toujours aimées. Aline a dû apprendre à changer ses habitudes, pour vivre enfin une vie qu'elle a choisie.

D'autres histoires sont à découvrir au long de ce replay de "Parlons-Nous".



